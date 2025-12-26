С празнична, но и символична акция родители от неформалното сдружение „Бащите на Пловдив“ ще отбележат Деня на бащата – 26 декември, в центъра на града. Събитието ще се проведе от 12:00 до 13:30 часа на площад „Стефан Стамболов“ пред Общината.

Вместо да прекарат деня със собствените си деца, част от участниците ще излязат на публично място, за да насочат вниманието към проблемите с родителските права и контактите с децата след раздяла. По думите им, за много бащи празниците минават без възможност за пълноценно присъствие в живота на децата им заради действащи съдебни решения.

Акцията ще включва музика, раздаване на подаръци и лакомства за децата на Пловдив, както и информационна кампания. Организаторите подчертават, че жестът е съзнателно насочен към всички семейства – грижата, която не могат да дадат на собствените си деца, ще бъде споделена с малчуганите, преминаващи през площада.

От сдружението посочват, че честа практика е основните родителски права да се предоставят на майката, а за бащите да се определя ограничен режим на лични контакти – обикновено два уикенда месечно. Според тях това води до отдалечаване между деца и родители и превръща бащите в „епизодични фигури“ в живота на собствените им деца.

По време на събитието ще бъдат разпространявани информационни материали с лични истории и примери от съдебната практика. Основното искане на „Бащите на Пловдив“ е въвеждането и реалното прилагане на принципа за споделено родителство – равни права и отговорности за двамата родители след раздяла.

„Не искаме привилегии, а равнопоставеност. В сегашната система бащите често се оказват родители „втора категория“, независимо от желанието и възможността им да участват активно в отглеждането на децата си“, заявяват от обединението.

Организаторите отправят покана към медиите и гражданите да присъстват на акцията и да чуят разказите на засегнатите родители, които настояват темата за родителските права да не остава скрита зад празничния календар.