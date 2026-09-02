Ангел Гешев в галерия Лабиринт през септември

Творец, космополит и бохем, Ангел Гешев се откроява като неподражаем и оригинален художник, и като човек, зареден и зареждащ с оптимизъм. Минава през школата на популярното като Сценични кадри училище в Пловдив, след което поема към МГАХИ „Суриков“ в Москва, откъдето е дипломиран магистър в катедра „Графика“. Работи в Московското студио на Руската академия за изобразително изкуство, а в края на 90-те е в Пекин като творчески директор на „A&Y“Студио. След завръщането си в Пловдив основава Фондация „А.Г.-Арт Проект” и през 2015 създава частната галерия „Arsenal of Art (Арсенал на изкуството)”, която се превърна в любимо място за срещи на художници и ценители не само на изобразителното изкуство, но също на музиката, литературата, поезията…

Талантът да съчетава различията си личи в неговото богато творчество. Ето какво казва изкуствоведът Красимир Линков при откриването на ретроспективната изложба от известния художник в ГХГ Пловдив през 2022:

„Трябва да си скроен много широко, за да хвърлиш мост между глаголическия знак и китайския символ за огън. Да смесиш традиционни и съвременни техники, да живописваш с графичен език. Да си с богата култура, за да намериш мярката и да се изкажеш разбираемо. Трябва да си добър слушател на притчи, но и добър разказвач на приказки.“

Като приказки са картините на Ангел Гешев, в тях се усеща и детското любопитство и желания за игра и вълшебство, и дълбочината на пластове култури и символи. Специално за изложбата в галерия Лабиринт, авторът ще покаже непоказвани графични отпечатъци правени през 1998 в Китай.

Заповядайте на откриването на изложбата на 8.09 от 18.30 ч., когато още един „ангел“ ще настрои сетивата ни за визуалните пътешествия със своята китара.

Събитието ще започне със солово изпълнение на Ангел Демирев – една китара, един човек и музика, изпълнена с чувство, настроение и емоция. Музика, в която всяка нота оставя следа и създава атмосферата на вечерта!

Запазете датата за галерия Лабиринт!