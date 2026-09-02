Обсъждат отчета на бюджета на Пловдив за миналата година

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл.50, ал.2 от раздел VІІІ от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пловдив, председателят на Общинския съвет Атанас Узунов отправя покана към местната общност за обсъждане на ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2025 ГОДИНА.

Обсъждането ще се проведе на 10 септември 2026 година от 16:00 часа в Дома на културата „Борис Христов“ – Голяма конферентна зала, гр.Пловдив, ул.“Гладстон“ № 15.

Събитието ще премине при следния дневен ред:

1. Запознаване на присъстващите с основните показатели по отчета.

2. Обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета за 2025 година.

Отчетът за изпълнение на бюджета за 2025 година е публикуван на интернет адрес: http://www.plovdiv.bg/

Становища могат да се представят в деловодството на община Пловдив, пл.„Стефан Стамболов” № 1, в работни дни от 09.00 до 17.00 часа и на електронна поща: info@plovdiv.bg до 10.09.2026 година.