7 Films Lab празнуват „състезателен“ рожден ден

Творческият колектив за аналогова фотография 7 Films Lab ще отбележи своя седми рожден ден. Илко, Цонката, Дени, Веката и Перо, както си ги знаем ние, са ви подготвили много изненади по случай празника им.

През годините поводът беше отбелязван винаги с много настроение и различна тематика. Тъй като първите седем са най-важни, поводът ще бъде отпразнуван по специален начин – мероприятието ще бъде под формата на фото-олимпиада с развлекателна цел. Ще има състезателни игри, куиз и други изненади свързани фотографията. Победителите ще получат награди осигурени от 7 Films Lab и техния партньор OP34.studio.

Купонът ще бъде тази вечер, 9-ти август, в Бар Конюшните (Горните конюшни). Освен състезателната част ще има Pop-up базар с OP34.studio, които ще предлагат филми, книги и мърч на фото тематика. Водещ на събитието ще бъде – Pink Tsonk, а за музикалната част ще се погрижат 7 Films Lab All Stars.

Линк към събитието: https://fb.me/e/636B4joLy