5 неща, които трябва да знаете, преди да посетите Пловдив

Източник: Lost in Plovdiv

Снимки: Димитра Лефтерова

Пловдив пленява от пръв поглед, но за да го опознаете истински, трябва да надникнете отвъд обичайните маршрути. Ето няколко важни неща, които си струва да знаете, преди да тръгнете по паветата на най-стария жив град в Европа.

Пловдив е много повече от Капана

Всичко го обичаме и определено това е мястото за забавление под тепетата, където в рамките на няколко пресечки са събрани някои от най-добрите барове и ресторанти в града. Атмосферата е празнична, хората са във вихъра си и винаги е пълно с народ и настроение.

Но това, което наистина не е за изпускане е архитектурният резерват Старинен Пловдив, който е събрал в себе си най-голяма част от духа и историята на най-стария жив град в Европа. Уличките там може и да не са пренаселени и със заведения на всеки ъгъл, но къщите ще ви говорят. Не пропускайте да влезете в Античния театър, дори да посетите представление там, ако съвпада с графика ви и задължително изпратете деня на Небет тепе!

Опознайте Пловдив пеша

Десетки пъти сме разказвали колко удобен за ходене е Градът под тепетата. Дори и по-отдалечените райони, задължителни за посещение, като Гребната база например, са само на около 30 мин разстояние от центъра.

А и само така ще откриете неподозирани бижута, които превозът с автомобил никога няма да ви покаже!

Носете си пари в брой

Повечето бизнеси в града приемат кредитни карти, но по-малките магазини и уличните търговци обикновено приемат само пари в брой. Бъдете подгхотвени, като в такситата в автобусите също не може да се плаща с карти.

Пазете се от джебчии

Пловдив е доста спокоен и безопасен град, но както навсякъде – има опасност най-вече от джебчии и то основно в претъпкани места като градския транспорт или магазини.

Пазете добре вещите си и ги дръжте на сигурно място.

Снимка: Free Plovdiv Tour

Пловдив не е особено лесно достъпен за инвалиди

Разходката не е невъзможна, но имайте предвид, че е доста предизвикателна и за много от дейностите е добре да имате помощници. Те ще трябва да ви съдействат да се качите в градски транспорт или да ползвате подлезите например.

Някои от музеите имат рампи, но в други – влизането е затруднено. Асансьорът на Римския стадион работи, но за да ползвате този на Античния театър трябва да се обадите предварително и то само ако сте зрител на събитие.

И все пак варианти винаги има и нищо от гореописаното не пречи на стотици хиляди туристи да посещават Пловдив и да се възхищават от красотата и духа му всяка година!

Източник: Lost in Plovdiv