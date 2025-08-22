Независими за Пловдив: Градът е получил едва 185 хиляди лева от МРРБ

„Въпреки многократните публични изяви на кмета на Пловдив за „рекордни инвестиции“ по Инвестиционната програма на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), данните показват съвсем различна картина“. Това се казва в позиция на групата на Независими за Пловдив в общински съвет по повод дошлите от държавата пари за възлови инвестиционни проекти.

Към момента Община Пловдив е получила реално само 185 000 лева, и то единствено за стадион „Христо Ботев“.

За сравнение:

• Община Кърджали вече е усвоила 8 милиона лева за улична инфраструктура.

• Община Раковски – 7 милиона лева за спортна зала.

• Община Стара Загора – 6 милиона лева за ремонти на улици.

„Тези числа ясно показват разликата в реалните резултати и поставят под съмнение способността на общинската администрация да отстоява интересите на Пловдив в национален мащаб. Докато други общини вече получават милиони и реализират конкретни проекти, Пловдив остава с обещания и презентации. Нашият град заслужава повече от трохи – заслужава реални инвестиции и уважение. Затова ще продължим да настояваме за равнопоставено отношение към Пловдив и прозрачност за всеки лев, който би трябвало да влезе тук“, заяви Николай Гюров, председател на групата общински съветници „Независими за Пловдив“.