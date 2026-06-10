Липсата на медицински стандарт в спортната медицина и тревожните данни за здравето на децата ще бъдат сред основните теми на форума

Национална конференция „Спорт и здраве“ ще се проведе на 10 юни в Медицинския център за рехабилитация и спортна медицина в Пловдив, като ще събере специалисти, представители на институции и спортната общност за дискусия по ключови проблеми пред развитието на спортната медицина в България.

Организаторите поставят акцент върху задълбочаващия се разрив между държавата, общините, спортно-медицинските центрове, федерациите и спортните клубове, както и върху липсата на устойчива финансова подкрепа и координирана политика в сектора.

Сред основните теми на конференцията ще бъде отсъствието на утвърден медицински стандарт в областта на спортната медицина – проблем, който според специалистите води до недостиг на подготвени млади лекари и затруднява предоставянето на качествена медицинска грижа за спортистите.

Организаторите ще обърнат внимание и на превантивната роля на спорта за общественото здраве. По техни данни близо 50% от учениците страдат от гръбначни изкривявания, а все по-сериозни предизвикателства остават наднорменото тегло, плоскостъпието и рисковото поведение сред подрастващите, свързано с употребата на наркотични вещества.

Целта на форума е да бъде изработена резолюция с конкретни предложения за подобряване на взаимодействието между институциите и организациите, работещи в сферата на спорта и здравеопазването, както и за развитието на национална политика в областта на спортната медицина.

Домакин на събитието е Медицинският център за рехабилитация и спортна медицина – Пловдив, а организаторите призовават за активен диалог в търсенето на решения за по-здраво и физически активно младо поколение.