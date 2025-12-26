Пловдивската прокуратура повдигна обвинения за мащабна строителна измама

Районната прокуратура в Пловдив повдигна обвинения срещу 50-годишния Басри Али за измама в особено големи размери. Спрямо него е наложена най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Обвинение е повдигнато и срещу 35-годишната Милена Ангелова, с която мъжът е живеел на семейни начала, съобщиха от NOVA.

Задържани мъж и жена, извършили множество строителни измами

По данни на разследването десетки семейства от София, Пловдив и близките населени места са били подведени с договори за строителство, които никога не са били изпълнени. Общата стойност на нанесените щети надхвърля 600 хиляди лева. Потърпевшите са вложили лични спестявания или са изтеглили кредити с надеждата да изградят дом извън града.

Басри Али, който е от пловдивското село Войсил, е намирал клиенти чрез интернет обяви. Сред измамените е и 80-годишната Атанаска Петкова, която след продажбата на апартамента си в София решила да се завърне в родното си село Болярци и да построи къща там. След години на обещания и отлагания тя осъзнала, че мечтаният ѝ дом никога няма да бъде изграден, а вложените средства са безвъзвратно загубени.