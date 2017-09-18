Италианският магистрат Алфонсо Сабела ни учи как да ловим мафиоти
Представя новата си книга в Пловдив
Изявеният италиански магистрат Алфонсо Сабела, познат на българските читатели с книга „Ловец на мафиоти“, пристига у нас във връзка с премиерата на документалната му книга „Заразената столица. Може ли да се освободи Рим от мафията и корупцията?“.
Визитата на Алфонсо Сабела в България е по покана на Издателство „Ера“ и се осъществява с подкрепата на Италианския културен институт. Това ще е второто посещение на магистрата в държавата ни. През 2009г. той представи у нас първата си книга „Ловец на мафиоти“, в която разказва за участието си в разследването, арестуването и осъждането на едни от най-големите босове на сицилианската мафия – сред които Багарела, Бруска, Кунтрера.
Представянето на книгата ще се състои в два града – София и Пловдив. Премиерата на „Заразената столица“ под тепетата ще се проведе на 27 септември (сряда) от 18.00 ч. в книжарница Хеликон – Пловдив Център.
В „Заразената столица“ Сабела описва като в бордови дневник битките, победите и пораженията, с които се сблъсква, докато „без съмнения и колебание“ служи на Рим. Рим, заразен от мафията, от бизнеса с болката и социалната разруха, от подправени търгове, от обществени пари, преминали в частни ръце.
Той описва града, който го посреща: от една страна тежката корупция и бюрокрацията, които го задушават в продължение на десетилетия, от друга – трудностите на тези представители на администрацията, които не са корумпирани, но нямат никаква възможност да инициират промяна. Назначен лично от кмета на града за съветник по законността и прозрачността при управление на публичните финанси, Сабела сформира свой екип и полага огромни усилия да прочисти Вечния град. Усилия, които дават резултат.
Алфонсо Сабела е роден в сицилианския град Бивона. Завършва право в Милано. През 1989 г. се запознава с прокурора Джовани Фалконе и в началото на 90-те, вече като магистрат в Палермо, се включва активно в най-мащабната битка на държавата срещу мафията, позната като операция „Чисти ръце”. За пет-шест години Сабела успява да проследи, арестува и осъди повече от сто мафиотски босове.
1 136 коментари
Actually, I was looking for antibiotics for an infection and came across this reliable site. You can get generic Amoxil cheaply. For fast relief, check this out: order amoxicillin 500mg. Hope it helps.
Hey there! Check out a great resource for those who need generics cheaply. Pharmiexpress offers the best prices on health products. If you want to save, visit here: click here. Thanks.
п»їTo be honest, I wanted to buy Ciprofloxacin without waiting and found this amazing site. It allows you to order meds no script legally. For treating a toothache, try here. Fast shipping available. Go here: http://antibioticsexpress.com/#. Get well soon.
п»їLately, I was looking for Zithromax urgently and found Antibiotics Express. You can purchase generics online legally. In case of a toothache, check this shop. Fast shipping guaranteed. Check it out: https://antibioticsexpress.com/#. Hope you feel better.
To be honest, I wanted to buy Ivermectin pills and came across Ivermectin Express. You can get human grade meds delivered fast. If you need to treat scabies effectively, this is the best place: click here. Cheers
To be honest, I was looking for antibiotics without waiting and found this amazing site. It allows you to order meds no script legally. If you have a bacterial infection, I recommend this site. Fast shipping available. More info: purchase zithromax. Hope you feel better.