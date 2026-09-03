Пловдивски спасител търси помощ за баща си

Понякога хората, които първи се отзовават, когато някой има нужда от помощ, сами се оказват в ситуация, в която трябва да се обърнат към общността.

Парамедикът и спасител Стиляна Ралева, част от екипа на „Аварийно спасяване“, започна кампания за своя баща Димитър Ралев. След повече от година, преминала през болници, операции, тромбози, онкологична диагноза, химиотерапия и възстановяване, той има шанс да направи следващата голяма крачка към по-пълноценен и самостоятелен живот.

Буквално.

Заради запушване на двете илиачни артерии се е наложила ампутация на крака. След това Димитър Ралев започнал дългия път към възстановяването и отново се учил да ходи – първо с патерици, а след това с протеза.

Сега му е необходимо високотехнологично протезно коляно, което би му осигурило повече стабилност, свобода на движение и независимост. Цената му обаче е 60 000 евро.

Димитър Ралев е бивш военен пилот. В продължение на 13 години е служил като офицер и е пилотирал МиГ-29 и Су-25. Днес семейството му се обръща за подкрепа, за да може той да направи следващата стъпка във възстановяването си.

„Баща ми е авиатор, горд човек и страхотен инат. Има нужда да се движи, да прави неща, да помага и да бъде независим“, пише дъщеря му Стиляна в призива си.

Колегите ѝ от „Аварийно спасяване“ също застанаха зад каузата.

„Днес щяхме да пишем за някое бедствие, интервю или нещо друго, свързано с дейността ни. Но има и по-важни неща“, посочват от организацията и призовават хората да подкрепят битката на своя колега и нейния баща.

„Дайте да съберем едни пари за едно коляно. Ако можете – дарете. Ако не можете – споделете. И двете са помощ.“

Кампанията за Димитър Ралев може да бъде подкрепена тук.