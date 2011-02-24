Пещерска получи отличен на Винария

Безспорният лидер сред ракиите получи признанието на световните експерти



Иван Папазов с отличията на Винпром ПещераСтартът на международното изложение Винария бе отбелязан традиционно с връчването на най-престижните у нас оскари във винения сектор „Златен ритон”,който ежегодно оценява качеството на българските вина и ракии. Инициативата на Националната лозаро-винарска камара и Международен панаир Пловдив е наложена като най-очакваното събитие за бранша през годината и един от малкото ни международно признати дегустационни форуми, който може да се конкурира с тези в Берлин, Бордо, Париж и Лондон.

Най-големият винпром в България – Винпром Пещера и тази година обра златните медали и световното признание на експертите, поканени за оскарите на Винария 2011 г. Сред тях беше и Каролайн Гилби, дегустатор номер едно в световен мащаб, която похвали експертното провеждане на дегустациите и отличното качество на продуктите на компанията. Ракията лидер по пазарен дял у нас Пещерска за пореден път се доказа като безспорен първенец и обра златните и сребърни медали в различните категории при ракиите. Най-големи фаворити за 2011 г. остават Пещерска Гроздова, Пещерска Отлежала и Пещерска Мускатова.



Пещерска ракия вече няколко години подред печели признанието на експертите по различни дегустационни форуми не само у нас, но и в чужбина. През изминалата година ракията на България бе високо оценена със златен медал и на International Review of Spirits Award, състояло се в Чикаго, САЩ. В сряда по повод откриването на Винария 2011 г. изпълнителният директор на Винпром Пещера – Иван Папазов, показа и новия дизайн на бутилката на Пещерска ракия, който до месец ще се намира в търговската мрежа.

С високите си вкусови и качествени показатели, виното на компанията също за поредна година не остана неоценено. Компанията избра именно в рамките на Винария да представи официално и новата си марка висококачествени млади вина, които скоро ще са на пазара с името „Домейн Пещера”. Освен с множество медали, неговите отлични показатели бяха доказани и с дегустация на щанда на компанията, който отново зае почетното място в палата номер 11 на Международен панаир Пловдив.

Продуктите на компанията бяха подложени на експертни дегустации наравно с 435 винени и 86 ракиени проби и оценявани от няколко независими експертни комисии, съставени както от водещите български дегустатори, така и от международни експерти от страните с традиционно вино и алкохоло-производство. От тази година регламентът на провеждане и оценяване на винените проби бе подобрен, за да отговаря на международните стандарти. Така всеки един медал се получава само при единна оценка на всички дегустационни комисии. Ако един продукт е определен за медал, той преминава през оцените на всяка една останала комисия. Това означава, че фаворитите като Пещерска са безспорни и са преминали през изключително сериозна цедка. Така, категорични са организаторите, спомагаме не само за подобряване на регламента, но и за налагане на конкурса на световно ниво.

Винпром Ямбол постигна истински фурор на оскарите и си тръгна с над 34 златни, сребърни и бронзови медали и разбира се най-почетния приз за вината – „Златен ритон”.