Дъщерята на Тодор Петков е новият шеф на НДК

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Дъщерята на бившия кмет на Пловдив и екс областен управител Тодор Петков- Ия Петкова-Ангелова, е новият шеф на НДК. Тя е назначена временно на поста на ръководител на Националния дворец на културата, до организирането на конкурс. Ия Петкова-Ангелова е и съпруга на заместник-председателя на парламента от „Прогресивна България“ Иван Ангелов, съобщава сайтът „Площад Славейков“. Била е и кандидат за депутат от БСП.

До назначението на ново ръководство се стигна, след като на 24 юни министърът на културата Евтим Милошев уволни досегашната директорка Андрияна Татарова.

В края на миналата година таткото на новия НДК шеф- Тодор Петков бе удостоен с отличието Почетен гражданин на Пловдив. Той има богата управленска биография – бил е заместник-кмет на район „Тракия“, заместник-кмет на общината, последният кмет на Пловдив в соц периода 1988–1990 г., областен управител (2005–2009 г.) и общински съветник.