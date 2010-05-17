„Пещерска Мускатова”със Златен медал в USA

Ракията на България получи международно признание на International Review of Spirits Award
Ракия „Пещерска Мускатова” бе отличена със Златен медал на най-голямата международна дегустация на спиртни напитки – International Review of Spirits Award, състояла се в Чикаго, САЩ. Освен, че получи максималните 90 точки (от общо 100) на експертното международно жури, „Пещерска Мускатова” бе отличена и с прозвището „Best buy”.
В рамките на събитието интернационално жури тества и оцени високоалкохолни продукти на водещи производители от цял свят. Сред тях, по критериите на експертите дегустатори, най-високо се оцени именно българската мускатова ракия на „Винпром Пещера”.
International Review of Spirits Award се организира всяка година в Чикаго и събира на едно място най-големите производители и вносители на алкохолни напитки в света. В многоуважаваната дегустация на Beverage Testing Institute (BTI) взимат участие продукти на водещи в бранша компании от цял свят. Алкохолните напитки се състезават в различни категории, като биват подложени на т.н. „сляпа дегустация” от водещите експерти на BTI.
Организаторите на събитието споделиха, че са впечатлени от качеството на българските ракии и честитиха на „Винпром Пещера” престижните награди.
1 339 коментари
Hi các bác, người anh em nào cần cổng game không bị chặn để gỡ gạc Đá Gà thì xem thử địa chỉ này. Tốc độ bàn thờ: Link tải Sunwin. Chiến thắng nhé.
Hello mọi người, người anh em nào cần trang chơi xanh chín để chơi Nổ Hũ thì vào ngay địa chỉ này. Uy tín luôn: Link tải Sunwin. Chiến thắng nhé.
Chao anh em, ai dang tim ch? n?p rut nhanh d? gi?i tri Casino thi vao ngay ch? nay. Khong lo l?a d?o: Link vao BJ88. Hup l?c d?y nha.
Hi các bác, nếu anh em đang kiếm sân chơi đẳng cấp để giải trí Game bài thì tham khảo chỗ này. Uy tín luôn: nhà cái dola789. Về bờ thành công.
Chao c? nha, ngu?i anh em nao c?n nha cai uy tin d? gi?i tri Casino d?ng b? qua con hang nay. Dang co khuy?n mai: sun win. Chuc anh em may m?n.
Xin chào 500 anh em, ai đang tìm trang chơi xanh chín để gỡ gạc Game bài thì tham khảo con hàng này. Đang có khuyến mãi: Link vào BJ88. Về bờ thành công.
Hi cac bac, n?u anh em dang ki?m ch? n?p rut nhanh d? gi?i tri Game bai thi xem th? trang nay nhe. T?c d? ban th?: sun win. Hup l?c d?y nha.
Chao anh em, bac nao mu?n tim san choi d?ng c?p d? gi?i tri Da Ga thi tham kh?o con hang nay. Khong lo l?a d?o: bj88. Chuc cac bac r?c r?.
Chào cả nhà, người anh em nào cần nhà cái uy tín để giải trí Đá Gà thì tham khảo con hàng này. Tốc độ bàn thờ: Nhà cái BJ88. Chúc các bác rực rỡ.