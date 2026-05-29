България все още не е получила сигнал, че Съединените щати са готови да премахнат визовия режим за българските граждани. Това стана ясно от думите на премиера Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет.

Той припомни, че е поставил въпроса пред американския президент, но до момента няма конкретен резултат. Според Радев процедурата е сложна и изисква време, но и българската страна има свои интереси, които следва да защитава.

В този контекст правителството е решило да удължи до края на юни престоя на американските самолети цистерни на летище „Васил Левски“ в София. По думите на министър-председателя това ще даде възможност на съюзническите сили да организират алтернативно решение за базирането на машините.

Радев подчерта, че към момента България не е в позиция да даде съгласие за по-дългосрочно разполагане на самолетите. Той посочи, че решенията по подобни въпроси трябва да отчитат както международните ангажименти на страната, така и националните ѝ приоритети.

Още през май премиерът съобщи, че американската страна вероятно ще поиска удължаване на присъствието на самолетите на територията на България. Сега кабинетът предоставя едномесечен допълнителен срок, през който да бъде намерен друг вариант за тяхното разполагане.