„Пещерска Мускатова”със Златен медал в USA

Ракията на България получи международно признание на International Review of Spirits Award
Ракия „Пещерска Мускатова” бе отличена със Златен медал на най-голямата международна дегустация на спиртни напитки – International Review of Spirits Award, състояла се в Чикаго, САЩ. Освен, че получи максималните 90 точки (от общо 100) на експертното международно жури, „Пещерска Мускатова” бе отличена и с прозвището „Best buy”.
В рамките на събитието интернационално жури тества и оцени високоалкохолни продукти на водещи производители от цял свят. Сред тях, по критериите на експертите дегустатори, най-високо се оцени именно българската мускатова ракия на „Винпром Пещера”.
International Review of Spirits Award се организира всяка година в Чикаго и събира на едно място най-големите производители и вносители на алкохолни напитки в света. В многоуважаваната дегустация на Beverage Testing Institute (BTI) взимат участие продукти на водещи в бранша компании от цял свят. Алкохолните напитки се състезават в различни категории, като биват подложени на т.н. „сляпа дегустация” от водещите експерти на BTI.
Организаторите на събитието споделиха, че са впечатлени от качеството на българските ракии и честитиха на „Винпром Пещера” престижните награди.
1 312 коментари
Hi các bác, nếu anh em đang kiếm nhà cái uy tín để giải trí Game bài đừng bỏ qua con hàng này. Tốc độ bàn thờ: Link không bị chặn. Húp lộc đầy nhà.
Arkadaşlar selam, Vay Casino oyuncuları adına kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Malum site adresini tekrar güncelledi. Erişim hatası yaşıyorsanız endişe etmeyin. Güncel siteye erişim adresi şu an burada: https://vaycasino.us.com/# Bu link üzerinden vpn kullanmadan siteye erişebilirsiniz. Lisanslı casino deneyimi sürdürmek için Vaycasino doğru adres. Tüm forum üyelerine bol kazançlar temenni ederim.