Подготвят законови промени срещу т.нар. „дела шамари“

Министерството на правосъдието е на финалната права с подготовката на законодателни промени, насочени срещу т.нар. „дела шамари“ – съдебни производства, използвани за оказване на натиск върху журналисти, активисти и други граждани, които участват в обществения живот. След приключване на общественото обсъждане и междуведомственото съгласуване проектът предстои да бъде внесен за разглеждане в Министерския съвет.

Повод за ускоряването на процеса е и започналата от Европейската комисия процедура срещу България и още 13 държави заради забавено въвеждане на европейската директива, която предвижда защита срещу подобни злоупотреби със съдебната система.

Предложените изменения в Гражданския процесуален кодекс предвиждат създаването на специална процедура за разглеждане на дела, свързани с публичното участие на ответника. Целта е съдът да може още в началния етап да прекратява производства, когато е очевидно, че те са заведени с цел сплашване, а не за защита на реално нарушени права.

В законопроекта са описани и признаци, по които подобни дела могат да бъдат разпознати. Сред тях са явната неравнопоставеност между страните, прекомерните или необосновани искове, както и случаи, при които ищецът упражнява натиск чрез заплахи, медийни кампании, икономическо или политическо влияние.

Предвижда се също, когато съдът отхвърли подобен иск, в решението изрично да бъде записано, че производството е било образувано във връзка с обществената дейност на ответника.

От Министерството на правосъдието посочват, че предложените текстове надхвърлят минималните изисквания на европейската директива, тъй като защитата ще обхваща не само трансгранични, но и изцяло вътрешни дела, образувани в България.