Пожарникари, военни и доброволци тренираха за големи горски пожари

Мащабно учение за реакция при тежки горски пожари събра в Казанлък представители на пожарната, Военновъздушните сили, горските стопанства и доброволни формирования. Основната цел беше да се провери координацията между различните институции при овладяване на сложни пожари, особено в труднодостъпни райони.

По време на тренировката бяха демонстрирани действия както на наземните екипи, така и възможностите за въздушно наблюдение и гасене. Според директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов подобни учения са ключови за ефективната работа при реални кризисни ситуации.

Той обърна внимание и на проблема с т.нар. спонтанни доброволци. По думите му хора без необходимата подготовка и екипировка не само не помагат, но могат да изложат на риск както собствения си живот, така и работата на спасителните екипи.

От пожарната отчитат и постепенно увеличаване на броя на пожарите с настъпването на летния сезон. Ако до скоро за едно денонощие са възниквали между 50 и 100 пожара, през последните седмици случаите вече достигат между 100 и 150. Очакванията са през най-горещите летни дни натоварването да се увеличи още, както се случи през предходните години.

За по-бързо откриване и овладяване на огнищата все по-важна роля ще играе въздушното наблюдение. Пожарната вече разполага с дронове, а предстои да получи и нови. При необходимост ще може да разчита и на шест хеликоптера на Военновъздушните сили – с два повече в сравнение с предишни години, които могат да се включат в гасенето в рамките на няколко часа след подадено искане.