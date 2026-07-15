Близо четири часа продължава битката с мащабен пожар край Асеновград, обхванал площ от близо 500 декара сухи треви и изоставени лозови масиви по пътя Асеновград – Кърджали, съобщиха от пловдивската пожарна.

Сигналът за произшествието е получен около 11:00 часа, а и към този момент огнеборците продължават борбата с огнената стихия. Гасителните действия са сериозно затруднени от силния и променлив вятър, който непрекъснато разпалва нови фронтове и ускорява разпространението на огъня.

Заради гъстия дим и намалената видимост се е наложило временно затваряне на участък от пътя. На терен работят пет екипа пожарникари от Асеновград и Пловдив, усилията на които са насочени към окончателното овладяване на огъня. Високите температури, сухата растителност и силния вятър допълнително усложняват обстановката.

Снимката е илюстративна