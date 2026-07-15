Пътешествия и екстремни спортове завладяват лятно кино „Орфей“

Програмата на лятно кино „Орфей“ продължава тази вечер, сряда, с анимацията „Миньони и чудовища“. Поредната част от серията за малките жълти пакостници ни пренася в 100 години назад в златните години на Холивуд, където странните същества се опитват да станат кинозвезди, но се забъркват в поредната каша, заплашваща да унищожи света.

В четвъртък, 16 юли, пък е дългоочакваната вечер на BANFF Mountain Film Festival. Традиционната нощ за пътешествия и екстремни спортове на Филмови нощи във Филипополис с прожекциите от най-големия фестивал за планинарско кино в канадския град Банф идва с 6 заглавия от Северна Америка и Европа. В рамките на екстремната вечер ще видим филми за планинско колоездене, ски, гребане и алпинизъм. Прожекциите започват в 21:15 часа.

Програмата продължава до 24 юли. Още една вечер е посветена на пътешествията с филмите „Покажи ми Рио“ и „Покажи ми Лисабон“ на 21 юли. Кинолюбителите не бива да пропускат най-новия филм с Ал Пачино „Мъртва хватка“ на 20 юли, а на 22 юли – световната класика „Гепи“ на Гай Ричи. Последната вечер на фестивала пък е запазена за дългоочакваната суперпродукция на Кристофър Нолан „Одисей“.

Цялата програма на фестивала може да се види на сайта kinolucky.com. Билетите са в продажба всеки ден на касите на LUCKY Дом на киното от 16 до 21 часа, в почивните дни от 10:30 до 21 часа, както и на касата на лятно кино „Орфей“ от 19:30 до 21:15 часа. Фестивалът е част от Културния календар и се провежда с подкрепата на Община Пловдив.