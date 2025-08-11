Сцената на Лятно кино „Орфей“ е запазена два дни през август само за авторска музика, без пари от институции, но с много енергия

Лятното кино на Дановия хълм ще се превърне в епицентър на рок и метъл вълната на 22 и 23 август. Рок Орфей Фест 2025 идва за първи път и вече се говори, че ще бъде едно от най-горещите музикални събития на годината.

На сцената на лятното кино ще забият 10 банди. Първия ден, хедлайнери ще са Cool Den, а преди тях ще подгряват Stereodive, Darzz, Slathe и Fifth Hour Band. Втория ден ще чуем по-тежки банди, хедлайнери са Engineer of Death, а преди тях са Reveries, From The Ashes, Coven 5 и Рибка.

Организаторите са изцяло млади български банди, които без нито лев финансиране от институции създават фестивал, където сцената е запазена само за авторска музика. Общата мисия, която споделята е да върнат рока и тежкия звук в сърцето на България.

ДЕН 1 – 22 август: Рокендрол & Инди – Хедлайнери Cool Den + Stereodive, Darzz, Slathe, Fifth Hour Band

ДЕН 2 – 23 август: Метъл буря – Хедлайнери Engineer of Death + Reveries, From The Ashes, Coven 5, Рибка

Вратите отварят за настаняване на публиката от 17:30 ч.

Начало на концертите: 18:00 ч.

Лятно кино

Билети: Grabo.bg