Нови правила за Шенген: Какво се променя от днес

Европейският съюз стартира официално своята Система за влизане/излизане (EES). Как работи тя и кого засяга

От днес (12 октомври) пътуването към Шенгенското пространство навлиза в нова ера. Европейският съюз стартира официално своята Система за влизане/излизане (EES) – мащабна дигитална инициатива, която ще преобрази граничния контрол за милиони граждани извън ЕС, напомня vesti.bg.

Какво представлява EES и кого засяга?

Европейската система за влизане/излизане е гранична проверка, предназначена за граждани на държави извън ЕС, които пътуват до 29-те страни членки на Шенгенското пространство. Целта е да се подобри сигурността на външните граници и да се улесни преминаването чрез автоматизиране на процесите.

От днес ще започне събирането на данни на граничните контролно-пропускателни пунктове. Пълноценното функциониране на системата се очаква да бъде достигнато до 10 април 2026 г. През първите шест месеца системата ще бъде въвеждана постепенно, докато обхване изцяло всички външни граници на участващите държави.

Как ще работи новата система?

Новият процес ще бъде изцяло дигитален и автоматизиран. На летища, пристанища и сухопътни гранични пунктове ще бъдат инсталирани електронни контролно-пропускателни пунктове.

Пътуващите ще трябва да сканират своя паспорт и да предоставят биометрични данни, които включват пръстови отпечатъци и лицево разпознаване. EES ще събира данни, вече посочени във вашия документ за пътуване, както и датата и мястото на всяко влизане и излизане.

Това означава край на ръчното подпечатване на паспорти и потенциално по-бързо преминаване, но и по-задълбочен цифров запис на всяко движение.

Кои са изключенията?

Важно е да се отбележи, че системата не се прилага за всички. Тя не засяга:

Граждани на държави от ЕС.

Граждани на Кипър и Ирландия (поради специфични споразумения).

Жители на държави извън ЕС, притежаващи карта или разрешение за пребиваване в страна от Шенген.

Роднини на граждани на ЕС или жители, пътуващи със същите права.

Членове на екипажи на пътнически и търговски влакове по международни връзки.

Граждани на Андора, Монако, Сан Марино и Ватикана.

Снимка: Thinkstock/Guliver