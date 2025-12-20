Жандармерията засилва охраната и контрола в страната по време на празниците

Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ изпраща допълнителни екипи за подпомагане на структурите на МВР с цел опазване на обществения ред в дните около предстоящите празници.

В София жандармерийски служители ще подкрепят колегите си от СДВР както с традиционно присъствие в града, така и с допълнителни наряди в районите с очаквано голямо струпване на хора. Засиленото полицейско присъствие ще бъде концентрирано около Централната жп гара, коледните базари, големите търговски центрове и летището.

Допълнителни екипи на Жандармерията са насочени и към още четири големи града в страната – Варна, Бургас, Пловдив и Велико Търново. Там служителите ще работят основно в райони като тържища, големи търговски обекти и транспортни центрове, където се очаква повишен човекопоток.

Присъствие на Жандармерията е предвидено и по основните автомагистрали. Екипите ще подпомагат областните дирекции на МВР при осъществяване на контрол на пътното движение днес и утре, както и през предпразничните и празничните дни.

От МВР апелират към гражданите да спазват обществения ред и правилата за движение, за да преминат празниците спокойно и безопасно.