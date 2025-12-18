53 точки в дневния ред на последното за годината заседание на местния парламент, засягащи бюджетни промени, нови правила за прием в детските заведения и училищата, социални мерки и решения за общинската собственост

Бюджетни промени, нови правила за прием в детските заведения и училищата, социални мерки и решения за общинската собственост са сред най-важните теми на днешното, последно за годината, заседание на Общинския съвет – Пловдив. Дневният ред включва 53 точки.

Промени в бюджета и местните такси

Съветниците ще обсъдят изменение на бюджета на Община Пловдив за 2025 г., както и промени в индикативния годишен разчет на средствата от Европейския съюз. Предвижда се и актуализация на план-сметката за приходите и разходите, свързани с дейностите по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси.

На дневен ред е и изменение на Наредбата за местните такси и цени на услуги, което може да доведе до промени в начина на администриране и размера на част от общинските услуги.

Сред социално значимите точки е и предложението за прехвърляне на безлихвен заем от 505 000 лева за 2026 г. за проекта „Топъл обяд в Община Пловдив“, както и заем по проекта за подобряване качеството на атмосферния въздух, който също ще бъде възстановяван през следващата година.

Нови правила за детските градини и първи клас

В сферата на образованието съветниците ще разгледат промени в наредбите за записване и преместване на деца в общинските детски ясли и градини, както и изменения в правилата за прием в първи клас в общинските училища. Целта е актуализиране на процедурите и по-добра информираност на родителите.

Социално подпомагане и подкрепа за семейства

Дневният ред включва и решения за финансово подпомагане на социално слаби граждани, семейства с репродуктивни проблеми, както и отпускане на средства за деца с изявени дарби – мерки, които традиционно предизвикват обществен интерес.

Продажба на имоти и развитие на инфраструктурата

Значителна част от точките засягат управлението на общинската собственост – продажба на имоти частна общинска собственост, включително апартаменти от фонд „Настаняване под наем“, както и прекратяване на съсобственост чрез продажба на общински дялове.

Сесията ще разгледа и важни инфраструктурни проекти, сред които разширяване и развитие на Зоологическата градина в Пловдив, одобряване на подробни устройствени планове и промяна на предназначението на земеделски земи за обществена зеленина и техническа инфраструктура. Предвижда се и безвъзмездно предоставяне на общински имоти за нуждите на Висшия съдебен съвет, Окръжния и Районния съд в Пловдив.

Решения за здравеопазването и спорта

В сферата на здравеопазването съветниците ще упълномощят представителя на общината да гласува по проекторешения в Общото събрание на акционерите на „УМБАЛ-Пловдив“ АД. Предвидено е и утвърждаване на управители на общински лечебни заведения, както и разрешение за инвестиции в медицинска апаратура и асансьор в МБАЛ „Св. Пантелеймон – Пловдив“.

Очакват се спорни дебати по чааст от точките, които засягат както финансовата политика на общината, така и социалните услуги и развитието на градската инфраструктура.