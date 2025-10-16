ГрадътКварталиНовини

Катастрофа блокира улица „Скопие"

Затруднено е движението на ул. „Скопие“ заради катастрофа, възникнала около 6.30 ч. днес. По първоначални данни таксиметров автомобил навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил в автобус. Водачът на колата е транспотиран в болница за оказване на спешнапомощ, взета му е кръвна проба за химически анализ. Другият шофьор е тестван с дрегер, резултатът е отрицателен.

Очакват се резултатите от медицинските прегледи, а до тогава местопроизшествието е запазени и движението в участъка се регулира от полицейски служители.

