Пловдив разказва историята на парите

В Пловдив официално бе открит първият музей на инвестиционното злато в България „Пазител на стойност“, проект на Tavex и Макс Баклаян.

Лентата бе тържествено разрязана от Макс Баклаян – основател и изпълнителен директор на Tavex, Мейлис Атонен – главен дилър на Tavid Group, Куртулуш Таскале Диамандопулос – директор „Централни банки и публична политика“ към Световния съвет по златото (World Gold Council) и заместник-кмета на Пловдив – Иван Стоянов. Церемонията постави началото на уникален за страната проект, който съчетава история, образование и култура.

„Създадохме „Пазител на стойност“, за да покажем историята на парите по нов, интерактивен и вдъхновяващ начин,“ сподели Макс Баклаян. „Това е място, където миналото оживява, а хората могат сами да открият защо златото остава символ на стойност и стабилност.“

Музеят е ориентиран към знанието за парите. Той разказва любопитни истории като Сгромолясването на лева през годините и води посетителите на пътешествие, което преминава от звездния прах и първите златни монети, през падналите империи, до съвременните кризи и инфлации.

Двудневните събития по откриването на втория частен музей в града под тепетата превърнаха Главната улица на Пловдив в истински златен форум през уикенда. Стотици посетители се срещнаха с представители на World Gold Council, както и на водещите международни рафинерии и монетни дворове Valcambi, Royal Mint, Argor-Heraeus и Nadir. Гражданите имаха възможност да разговарят с тях, да участват в игри с награди, да получат подаръци и да разгледат първи експозицията на музея.

Разположен на ул. „Княз Александър I“ №2, точно над Римския стадион, „Пазител на стойност“ предлага интерактивно пътешествие през историята на парите. Работно му време е всеки ден от 09:00 до 21:00 часа, а входът е свободен