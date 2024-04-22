Светият синод реши тази година да не се пътува до Израел за Благодатния огън

Светият синод реши, че тази година няма да се пътува до Израел за Благодатния огън, каза Старозагорският митрополит Киприан, предава OFFNews.

Решението е взето заради ситуацията в Израел.

По традиция високопоставен представител на Светия синод всяка година пътува до Божи гроб в Йерусалим, за да пренесе благодатния огън в навечерието на Великден.

На заседание днес Светият синод определи и листата с избираемите епископи за нов Сливенски митрополит. В нея са Величкият епископ Сионий, Знеполският епископ Арсений, Мелнишкият епископ Герасим, Браницкият епископ Пахомий, Главиницкият епископ Макарий и Велбъждският епископ Исаак, съобщи митрополит Киприан.

На въпрос относно липсата на епископите Йеротей и Михаил в листите митрополит Киприан отговори, че „това е решението на Светия синод и това е листата, която беше изработена днес от достоизбираемите епископи“.

Говорителят на Светия синод заяви, че предполага, че наместникът на Сливенската епархия – Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, ще довърши ревизионните процеси, които вървят в Сливенската епархия.