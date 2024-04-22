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Светият синод реши тази година да не се пътува до Израел за Благодатния огън

Photo of Под Тепето Под Тепето Follow on X Send an email 15:56ч, понеделник, 22 април, 2024
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Светият синод реши, че тази година няма да се пътува до Израел за Благодатния огън, каза Старозагорският митрополит Киприан, предава OFFNews.

Решението е взето заради ситуацията в Израел.

По традиция високопоставен представител на Светия синод всяка година пътува до Божи гроб в Йерусалим, за да пренесе благодатния огън в навечерието на Великден.

На заседание днес Светият синод определи и листата с избираемите епископи за нов Сливенски митрополит. В нея са Величкият епископ Сионий, Знеполският епископ Арсений, Мелнишкият епископ Герасим, Браницкият епископ Пахомий, Главиницкият епископ Макарий и Велбъждският епископ Исаак, съобщи митрополит Киприан.

На въпрос относно липсата на епископите Йеротей и Михаил в листите митрополит Киприан отговори, че „това е решението на Светия синод и това е листата, която беше изработена днес от достоизбираемите епископи“.

Говорителят на Светия синод заяви, че предполага, че наместникът на Сливенската епархия – Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, ще довърши ревизионните процеси, които вървят в Сливенската епархия.

Photo of Под Тепето Под Тепето Follow on X Send an email 15:56ч, понеделник, 22 април, 2024
0 135 1 минута
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Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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