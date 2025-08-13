Пожар застрашава защитена местност

Сигнал за пожар е подаден от района между селата Нова Черна и Цар Самуил. Заради блатистия терен достъпът до огнищата е силно затруднен, което пречи да се установи точният им брой. Гъст дим и остра миризма се усещат от километри, а от пожарната в Тутракан потвърдиха, че пламъците са на няколко места.

Огнеборците дежурят на терен, за да предотвратят разпространението на пожара към близките населени места.

Засегната е защитената местност „Калимок – Бръшлен“ – едно от най-големите местообитания на защитени растителни и животински видове в страната, включително най-голямата колония на къдроглави пеликани. По данни на еколозите пожарът е на около 3 км от колонията и засега няма опасност за птиците.