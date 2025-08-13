ГХГ-Пловдив показва икони на изложба в Гърция

При засилен интерес от гръцката публика и многобройните чуждестранни туристи, посещаващи античния град Дион, Катерини и останалите селища в Егейска Македония, преминава изложбата „Икони от България от Градска художествена галерия – Пловдив“. Тя се откри на 25 юли и ще продължи до края на август 2025 г.

С тържественото прерязване на лентата при откриването на иконописната експозиция в музея „Център на Средиземноморската мозайка“ се сложи началото на 54-тия гръцки фестивал „Олимп“, който е сред най-старите и популярни подобни форуми в южната ни съседка. За първи път тази година България е почетна държава участничка.

В една от залите на музея главният уредник на Пловдивската галерия Милена Китипова и главният ѝ реставратор Марина Караиванова подредиха 35 пана с висококачествени репродукции на български икони от фонда на галерията и на Пловдивската света Митрополия. Атрактивното аранжиране и значимостта на представените образци бяха оценени високо от организаторите на фестивала и неговия директор Папахристос Григорис, който откри едномесечния форум. Приветствия към домакини и гости поднесоха генералният консул на България в Солун Антон Марков, заместник-министърът на културата Ашот Казарян, кметовете на Дион и Катерини.

Състоя се научна конференция за културното наследство на Гърция и България с участието на проф. Вагалински, който изнесе доклад за Хераклея Синтика, придружен със специална презентация. Своя завладяваща изява имаха солисти от Държавна опера – Пловдив. Богата ще бъде артистичната програма и на закриването на фестивала „Олимп“ на сцената на Античния театър в Дион, където концерт ще изнесе Фолклорен ансамбъл „Тракия“.

Почетното участие на България е под патронажа на Министерството на външните работи на нашата страна.