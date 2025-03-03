Плувен клуб „Пловдив 2019“ – триумфира в първия турнир в новия комплекс „Младост“

Младите спортисти спечелиха впечатляващите 58 медала, от които 26 златни, 15 сребърни и 17 бронзови от първия международен турнир „VSI-Swimming Cup ’25“

44 състезатели на плувният клуб блестящо демонстрираха своето майсторство на първия международен турнир „VSI-Swimming Cup ’25“, провел се от петък до неделя в новооткрития плувен басейн „Младост“.

Турнирът, организиран от клуб „ВСИ“, събра елита на българското и международното плуване. Плувците показаха изключителни индивидуални постижения.

Във възрастова група „Мъже“ Иван Манолов с 5 златни, 1 сребърен и 1 бронз се нареди на второ място в крайното класиране.

Иван Грабко с 4 златни 1 сребърен и 2 бронза се класира четвърти при най-големите.

Сред безспорните звезди на турнира блесна 14-годишният Христо Петков, който грабна цели шест златни медала и завоюва първа позиция сред връстниците си от Младшата възраст.

При девойките Лора Шаранкова се отличи със завидна форма, спечелвайки четири златни и един сребърен медал и завърши трета в Старшата възраст, борейки се с две години по-големите от нея.

При юношите „Младша възраст“ Денис Мензилджиян с 4 златни и 2 сребърни медала завоюва трето място при Юноши младша възраст.

Силен принос към триумфа на клуба дадоха и Калоян Драгнев, Кристиан Грозданов, Симеон Станоев, Кристиан Тодоров, Мартин Давчев, Борис Александров,Анита Радулова,Антония Митева, Алис Мензилджиян ,Вида Тодорова, Виктор Гаджев,като всеки един от тях завоюва по няколко медала .

Медалистите от ПК“Пловдив 2019″:

Златни

100 м св- стил, 13-14 г.: Денис Мензилджиян 58.88

200 м св- стил, 13-14 г.: Христо Петков 2:03.61

400 м св- стил, 15-17 г.: Калоян Драгнев 4:14.02

800 м св- стил, 15-17 г.: Калоян Драгнев 8:41.08

50 м гръб, 15-17 г.: Кристиан Грозданов 27.33

100 м гръб, 13-14 г.: Денис Мензилджиян 1:07.98

200 м гръб, 13-14 г.: Борис Александров 2:29.51

100 м бруст, 13-14 г.: Мартин Давчев 1:13.22

200 м бруст, 13-14 г.: Мартин Давчев 2:41.03

50 м бътерфлай, 18+: Иван Манолов 24.80

100 м бътерфлай, 18+: Иван Манолов 55.15

100 м бътерфлай, 13-14 г.: Христо Петков 59.92

200 м бътерфлай, 15-17 г.: Калоян Драгнев 2:11.45

200 м съчетано, 18+: Иван Грабко 2:07.17

200 м съчетано, 13-14 г.: Христо Петков 2:19.15

400 м съчетано, 13-14 г.: Христо Петков 4:54.80

4 x 50 м св- стил, мъже 15+: Пловдив 2019 1 1:36.60

4 x 50 м св- стил, мъже 13-14 г.: Пловдив 2019 2 1:46.16

4 x 50 м съчетано, мъже 15+: Пловдив 2019 1 1:44.8

4 x 50 м съчетано, мъже 13-14 г.: Пловдив 2019 2 1:58.0

800 м св- стил, 15-17 г.: Лора Шаранкова 9:25.36

50 м бътерфлай, 11-12 г.: Вида Тодорова 33.33

100 м бътерфлай, 11-12 г.: Вида Тодорова 1:17.52

200 м съчетано, 15-17 г.: Лора Шаранкова 2:28.37

400 м съчетано, 15-17 г.: Лора Шаранкова 5:08.95

4 x 100 м съчетано микс , смесена Пловдив 2019 4:13.22

Сребърни

50 м св- стил, 13-14 г.: Денис Мензилджиян 26.94

100 м св- стил, 18+: Иван Манолов 52.86

50 м бруст, 13-14 г.: Мартин Давчев 34.26

50 м бруст, 11-12 г.: Виктор Гаджев 38.06

100 м бруст, 18+: Иван Грабко 1:04.15

100 м бътерфлай, 15-17 г.: Кристиан Тодоров 59.01

200 м съчетано, 13-14 г.: Денис Мензилджиян 2:28.25

400 м съчетано, 13-14 г.: Мартин Давчев 5:11.39

200 м св- стил, 15-17 г.: Лора Шаранкова 2:12.19

50 м гръб, 11-12 г.: Алис Мензилджиян 35.59

200 м бруст, 11-12 г.: Антония Митева 3:08.73

200 м бътерфлай, 15-17 г.: Анита Радулова 2:40.54

200 м съчетано, 11-12 г.: Вида Тодорова 2:51.93

4 x 50 м св- стил, жени 11-12 г.: Пловдив 2019 3 2:08.76

4 x 50 м съчетано, жени 11-12 г.: Пловдив 2019 3 2:25.70

Бронзови

50 м св- стил, 18+: Иван Манолов 24.15

200 м св- стил, 11-12 г.: Виктор Гаджев 2:26.36

100 м гръб, 15-17 г.: Кристиан Грозданов 1:00.06

50 м бруст, 18+: Симеон Станоев 29.85

100 м бруст, 18+: Симеон Станоев 1:05.53

200 м бруст, 18+: Иван Грабко 2:21.14

200 м бруст, 11-12 г.: Виктор Гаджев 2:58.79

200 м бътерфлай, 15-17 г.: Милко Панчев 2:15.67

400 м съчетано, 18+: Иван Грабко 4:42.63

100 м св- стил, 11-12 г.: Антония Митева 1:07.98

200 м св- стил, 11-12 г.: Антония Митева 2:29.81

800 м св- стил, 15-17 г.: Анита Радулова 10:24.10

100 м гръб, 11-12 г.: Алис Мензилджиян 1:19.09

200 м гръб, 15-17 г.: Анита Радулова 2:34.98

200 м гръб, 11-12 г.: Алис Мензилджиян 2:47.50

50 м бруст, 11-12 г.: Антония Митева 40.41

200 м бътерфлай, 11-12 г.: Магдалена Бурова 3:37.80