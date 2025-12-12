Парламентът ще гласува поправения бюджет за 2026 г.

Народното събрание ще проведе в петък, 12 декември 2025 г., първо гласуване на Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2026 г., внесен от Министерския съвет на 8 декември. Точката е включена като първа в дневния ред на парламента.

Към проектобюджета са внесени общо над десет доклада от парламентарните комисии, сред които Комисията по бюджет и финанси, Комисията по икономическа политика и иновации, Комисията по транспорт и съобщения, Комисията по електронно управление и информационни технологии, Комисията по енергетика, Комисията по земеделието, храните и горите, както и комисиите по образование, труд и социална политика, младеж и спорт, европейски въпроси и конституционни и правни въпроси.

След приключване на точката парламентът ще проведе и редовен парламентарен контрол по чл. 92–104 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.