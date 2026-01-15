Президентът връчва третия мандат на 16 януари

Президентът Румен Радев ще връчи третия проучвателен мандат за съставяне на правителство в рамките на 51-вото Народно събрание на 16 януари от 10:00 часа, съобщиха от прессекретарията на институцията.

Държавният глава е решил папката да бъде дадена на представители на „Алианс за права и свободи“.

Третият мандат се връчва на политическа сила „по избор на президента“, след като първите две по численост парламентарни групи – на ГЕРБ-СДС и на „Продължаваме промяната – Демократична България“, върнаха неизпълнени своите мандати. Предния ден ПП-ДБ също върнаха втория проучвателен мандат.

Ако и третият опит за съставяне на редовно правителство се окаже неуспешен, президентът ще трябва да проведе консултации с парламентарните групи и да назначи служебен кабинет. По Конституция това става по предложение на кандидат за служебен министър-председател, като едновременно с това се насрочват и нови парламентарни избори в срок до два месеца.

Решението на държавния глава предизвика и политически реакции. Лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев определи избора като грешка. „Това е грешка на президента. Нищо друго не трябва да се връчва на АПС освен обвинителни актове“, заяви той. По думите му формацията е участвала във властта като „най-безобиден субект за връчване“, а ходът на президента е логичен, но според него представителите на тази партия не трябва да бъдат негово олицетворение.