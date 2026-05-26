Пеканов: 53% от парите по ПВУ вече са получени

За пет години България е получила 53% от средствата по Плана за възстановяване и устойчивост, заяви на пресконференция в Министерския съвет вицепремиерът Атанас Пеканов, предава БТА.

За следващите три месеца трябва да положим всички усилия да получим оставащата половина, каза вицепремиерът. По думите му това се прави с добра координация на всички институции.

Атанас Пеканов подчерта, че основна цел е успешното изпълнение и завършване на множество проекти и реформи и успешното им изпълнение.

