Кой е монсеньор Румен Станев

Негово Високопреосвещенство монсеньор Румен Станев е роден на 19 август 1973 г. в Калояново, Пловдивска област, в католическо семейство.

Богословското си образование получава в Рим, в Папския Урбански университет. Ръкоположен е за свещеник през 1999 г. в катедралата „Свети Лудвиг“ в Пловдив.

Той има дългогодишен пастирски и обществен опит, свързан най-вече с Раковски, и е сред водещите фигури в социалната дейност на Католическата църква у нас като президент на „Каритас България“.

През 2020 г. папа Франциск го назначава за помощен епископ, а през юли 2025 г. той поема управлението на диоцеза като диоцезален администратор, преди да бъде утвърден като негов епископ.

Епископът е духовният водач на диоцеза и носи отговорност за пастирската грижа, социалната мисия и обществения диалог на Католическата църква в региона. Назначението на монсеньор Станев се възприема като знак за приемственост, стабилност и засилен фокус върху семейството, децата и социалната солидарност.