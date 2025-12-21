Времето в Пловдив на 21 декември 2025 г.

Слънцето изгрява в 7 ч. и 54 мин. и залязва в 16 ч. и 56 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 2 мин. Атмосферното налягане ще продължи да се понижава и ще е около и малко по-високо от средната стойност за месеца. Минималните температури ще бъдат предимно между минус 1° и 4° С.

В неделя ще бъде предимно облачно, но на много места в региона през целия ден ще се задържи с намалена видимост и мъгла. Ще духа слаб вятър от север-североизток.

Максималните температури ще бъдат между 6° и 10° С.

Днес в 17:03 часа настъпва астрономическата зима.

