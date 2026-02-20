Милена Милотинова оглавява БНТ

Новият генерален директор на Българската национална телевизия (БНТ) е Милена Милотинова. Тя беше избрана на 20 февруари 2026 г. от Съвета за електронни медии (СЕМ) с 3 гласа „за“. Подкрепиха я Симона Велева, Габриела Наплатанова и Къдринка Къдринова.

Петима кандидати се включиха в надпреварата за генерален директор на БНТ. Това бяха Свилена Димитрова, Емил Кошлуков, Сашо Йовков, Милена Милотинова и Невена Андонова. От тях на изслушването вчера не се яви един – Сашо Йовков.

Милотинова заменя на поста Емил Кошлуков, чийто мандат беше изтекъл и удължаван неколкократно поради забавяне на процедурите за избор.

Коя е Милена Милотинова?

Милена Милотинова е телевизионен журналист в продължение на повече от 30 години. Завършила е Българска филология в СУ „Климент Охридски“ и „Английски език и литература”, специализирала е в Би Би Си и Ен Би Си. Започва работа в БНТ още като студентка и през годините става едно от емблематичните имена на БНТ. Работи в БНТ между 1990 – 2001 г. отначало като репортер, а от 1992 г. – и като водещ на „По света и у нас“. През 1998 г. прави документалния филм „Хроника на едно национално предателство“, разказващ за насилствената македонизация на Пиринския край между 1946 – 1948 г.

През 1999 г. прави документалния филм „Само защото бяха българи“, разказващ за политическия терор в Социалистическа република Македония срещу местните българи. Освен за Македония, Милотинова създава редица документални филми и за българите от Западните покрайнини и на други теми още в началото на 90-те години. Филмът ѝ „Спасените“ за спасяването на българските евреи е представен при голям интерес и в Израел, и Люксембург.

Официалното встъпване в длъжност и промените в Управителния съвет на БНТ се очаква да бъдат обявени от СЕМ в следващите дни.

Снимка: стопкадър btv