Конференцията „България на прага на еврозоната“ събира ключови фигури от света на финансите

Bulgarian and European Union banknotes in front of EU and Bulgarian flag

София ще бъде домакин на конференцията „България на прага на еврозоната“, която ще събере водещи фигури от световните и европейските финансови среди. Сред участниците са управителят на Европейската централна банка Кристин Лагард, управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева и еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис.

Форумът се провежда в ключов момент – само месеци преди присъединяването на България към еврозоната. В навечерието на събитието Министерството на финансите публикува първия държавен бюджет, изготвен в евро, който предвижда дефицит от 3,6 млрд. евро или 3% от БВП, както и възможност за нов държавен дълг до 10,5 млрд. евро.

В интервю за БНР еврокомисарят Домбровскис заяви, че Европейската комисия очаква България да поддържа дефицит в рамките на 3%, като посочи, че поисканата национална клауза за дерогация, свързана с повишените разходи за отбрана, ще даде известна фискална гъвкавост.

Междувременно управителят на БНБ Димитър Радев коментира, че страната трябва да бъде внимателна с дълговото финансиране, като подчерта разликата между „добрия дълг“ – за стратегически инвестиции и растеж, и „лошия дълг“, насочен към текущо потребление.

На конференцията ще участват още ръководителят на Европейския стабилизационен механизъм Пиер Граменя, управителят на БНБ Димитър Радев и финансовият министър Теменужка Петкова, които ще обсъдят последните стъпки по въвеждането на еврото у нас и предизвикателствата пред българската икономика в навечерието на членството.

