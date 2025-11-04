„Прочети и предай нататък“ – Пловдив чете с кауза

В изминалия празничен уикенд – 1 и 2 ноември, Пловдив се обедини около една обща кауза – да прави добро. Интеракт клуб Пловдив-Филипопол реализира дистриктната инициатива „Прочети и предай нататък“, която се проведе едновременно в различни градове на страната и завърши повече от успешно в града под тепетата.

На главната улица в Пловдив, между 10:00 и 18:30 ч., интеракторите неуморно раздаваха книги с усмивки, заразявайки минувачите с положителната си енергия. Всеки посетител на щанда имаше възможност да избере „мистериозна книга“, при която знаеше само жанра, или да закупи друго произведение срещу символично дарение от пет лева, предназначено за благотворителност.

За всеки имаше по нещо – от детска литература и класически произведения до съвременни романи – книги, които чакат да бъдат прочетени и „предадени нататък“.

В Деня на народните будители младежите от Интеракт клуб Пловдив-Филипопол отдаваха почит към всички просветители, книжовници и революционери, съхранили българския дух, език и култура. Със събитието те целяха и да покажат, че четенето все още е на мода, а всяка книга носи своята неразказана история за следващия читател.

След два дни, изпълнени с позитивизъм, книги и отдаденост, младите доброволци могат с гордост да заявят, че са надминали очакванията – събраната сума възлиза на 4000 лева. Заедно с предходните кампании на клуба – „С цвете в ръка срещу репродуктивните проблеми“ (7–8 март) и „За детето с Интеракт“ (1 юни) – общата събрана сума през 2025 г. достига 6234 лева.

Всички средства ще бъдат дарени на фондация „Искам бебе“, за да подкрепят една двойка с репродуктивни затруднения в сбъдването на мечтата си за дете.

От Интеракт клуб Пловдив-Филипопол изразяват сърдечна благодарност към всички, които подкрепиха каузата – дарители, партньори, медии и приятели. Младите интерактори заявяват, че ще продължат своята мисия – да правят Пловдив и света по-добро място.