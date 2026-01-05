Как да разпознаем фалшивите евробанкноти: съвети от ГДБОП

Все по-често в обращение попадат неистински евробанкноти, а разпознаването им невинаги изисква специална техника. Достатъчно е човек да знае няколко основни признака, за да се предпази, посочват от ГДБОП.

Един от най-сигурните ориентири е самата хартия. Истинските евро се печатат върху специален памучен материал, който се усеща различно на допир и има характерен релеф. При фалшификатите този ефект често се имитира грубо – с дребни точици, които личат при по-внимателен оглед и не създават равномерна текстура.

Друг важен белег са защитните елементи. Оригиналните банкноти съдържат воден знак и визуални ефекти, които се виждат при накланяне към светлината. Именно затова експертите препоръчват простата проверка в три стъпки – чрез допир, наблюдение и промяна на ъгъла на гледане.

От полицията предупреждават, че купюрите с по-висок номинал – от 20 евро нагоре – най-често се използват за фалшифициране и изискват по-голямо внимание при разплащане.

Важно е да се знае, че попадналата в ръцете ни фалшива банкнота не бива да се връща обратно в обращение. Това се счита за престъпление, независимо дали човек е бил подведен. Най-сигурният и законосъобразен ход е незабавно да се подаде сигнал на телефон 112, за да бъде случаят проверен от компетентните органи.