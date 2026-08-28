Фалшиви призовки от името на полицията плашат с арест и тежки престъпления

Нова фишинг измама използва имената и логата на МВР и Главна дирекция „Национална полиция“, за да плаши граждани с уж започнали разследвания и заплахи за арест.

За схемата предупреждават от ГДНП. Измамниците изпращат електронни писма със заглавие „Известие за полицейска призовка“, оформени така, че да изглеждат като официална кореспонденция на полицията.

Получателите са уведомявани, че срещу тях се води разследване за тежки престъпления. В писмата се поставя и кратък срок – обикновено 48 часа, в който човек трябва да реагира, като отвори прикачен документ или осъществи контакт чрез посочен в съобщението имейл адрес.

За да изглеждат достоверно, фалшивите писма използват логата на МВР, ГДНП и Европол, както и подписи, регистрационни номера и имената на ръководители на полицията.

Именно натискът и заплахата са част от схемата – целта е получателят да действа прибързано, без да провери дали съобщението действително идва от институция.

От ГДНП категорично посочват, че полицията не уведомява граждани за образувани производства чрез заплашителни имейли и не изисква обяснения по електронна поща в рамките на кратък срок.

При получаване на подобно съобщение препоръката е:

да не се отговаря на имейла;

да не се отварят прикачени файлове и линкове;

да не се изпращат лични данни или документи;

да не се използват посочените в писмото контакти;

да не се приема наличието на лога, подписи, печати и служебни номера като доказателство, че съобщението е истинско.

При съмнение дали даден имейл е автентичен, институцията трябва да бъде потърсена самостоятелно чрез официалните ѝ контакти, а не чрез данните, предоставени в подозрителното съобщение.