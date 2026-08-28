Единият от нападателите на непалците е сред новите обвиняеми за убийството на Георги Кузев

Едно от момчетата, задържано преди близо 2 седмици за нападението над непалски граждани в центъра на Пловдив, е сред новите трима обвиняеми за ужасяващото убийство на Георги Кузев на Младежкия хълм. Те бяха изведени пред Окръжен съд за разглеждане на мерките им за неотклонение преди минути, при изключително строги мерки за запазване на техните лица и самоличности.

Очаквано съдия Веселина Семкова затвори заседанието за медиите, тъй като и тримата обвиняеми за непълнолетни- двама са на по 17 години, а третият е едва на 15. Освен това съдия Семкова изрично забрани снимките на младежите, чийто адвокати криеха физиономиите им зад листове хартия. Дори във вътрешния коридор към съдебната зала бе опънат параван, за да няма визуален достъп до арестуваните тийнейджъри.

Единият 17-годишен младеж- Ангел бе освободен от съда на 12-ти август с мярка „под наблюдение на инспектор от Детска педагогическа стая“ по обвинението за нападението над непалски граждани. Тогава под гаранция на свобода излезе и другият бияч на чужденците- Теодор. В последствие той отново бе задържан заедно с баща си при операцията срещу пловдивската група на „Кръв и чест“.

Прокуратурата поиска от съда по отношение и на тримата да бъде взета най-тежка мярка за неотклонение „Задържане под стража“, а решението на съда предстои в следобедните часове. Според прокуратурата събраните до момента доказателства – свидетелски показания, видеозаписи и експертиза на дрехите на тримата – дават основание да се приеме, че те са участвали в побоя. По дрехите им са открити петна от човешка кръв, а разследването е установило, че са нанасяли удари с ръце и крака по тялото на Георги Кузев.

Тримата са дали обяснения пред разследващите в присъствието на адвокатите си. С прокурорско постановление са задържани за срок до 48 часа, а днес прокуратурата ще поиска от съда да им бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

С новите обвинения броят на непълнолетните обвиняеми по делото за убийството на Младежкия хълм достигна осем – шест момчета и две момичета. За петима от тях съдът вече е постановил постоянен арест.