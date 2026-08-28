Има сутрини, в които е жалко да бързате. Точно тогава идва ред на брънча – най-приятният компромис между закуска и обяд, който в Пловдив постепенно се превърна в цял малък градски ритуал.

Днес вече не говорим само за кафе и нещо за хапване набързо. Брънчът под тепетата има различни лица – от класически български мекици и домашни вкусове до яйца Бенедикт, авокадо тостове, specialty coffee и модерни интерпретации на любимите сутрешни ястия.

А най-хубавото е, че не е нужно да чакате неделя, за да си подарите бавна сутрин. Събрахме актуалните места в Пловдив, на които бихме седнали с удоволствие за добро кафе, вкусна храна и онези разговори, заради които никой не бърза да си тръгне.

Brunch and Munch

С първото място ви разхождаме леко извън центъра, защото и там има много скрити бижута, които си струва да бъдат открити.

Brunch & Munch е за онези сутрини, в които искаме да закусим хубаво, но не и да прекараме остатъка от деня в хранителна кома. Тук brunch-ът е свеж, цветен и съвременен, а концепцията е насочена към веган, вегетарианска и пескетарианска кухня.

Зад менюто стои философията на екипа, че храната трябва да бъде не само вкусна, но и част от по-балансиран начин на живот. Те развиват своята концепция за противовъзпалителна кухня, използват щадящи техники и търсят алтернативи на познати продукти. А когато не откриват това, което търсят, го създават сами – със собствен технолог и авторски рецепти.

И точно тук идва едно от любимите ни изкушения – веган тирамисуто, което обожаваме. Сред авторските предложения ще откриете и пиадина, приготвена по италиански начин, но без свинска мас, както и свежи салати, поке купички, палачинки, печива и сезонни предложения.

А зад всичко това стои и кауза. Екипът е инициатор на първата зоолинейка в България – проект в помощ на животните, към който се насочва част от приходите на ресторанта. Така една приятна сутрин с кафе и brunch може да има и още един смисъл.

Пловдив

ул. Арх. Камен Петков 60

Телефон: +359886301366

Facebook: Brunch & Munch

Instagram: brunchandmunch.bg

Мекица и кафе

Има места, които посещаваме заради храната, и такива, които успяват да ни разкажат нещо за града. „Мекица & Кафе“ определено е от вторите.

Само на няколко крачки от Римския стадион, в самото сърце на Пловдив, вече седем години мястото посреща пловдивчани и туристи с една от най-обичаните български закуски – мекицата.

Тук тя пристига на масата така, както трябва – току-що приготвена, топла и пухкава. Можете да я опитате по класическия начин със сирене или пудра захар, с домашно сладко или в някоя от по-модерните комбинации в менюто. А към нея почти задължително върви и чаша хубаво кафе.

И точно в това е чарът на „Мекица & Кафе“ – взима нещо толкова познато от детството ни и го превръща в преживяване, което спокойно бихме препоръчали и на човек, който за първи път посещава България.

Защото понякога най-добрият начин да разкажеш за българската кухня е просто да поднесеш една гореща мекица. Едно от онези места, на които можеш буквално да опиташ част от България.

Пловдив

ул. „Княз Александър I-ви“ 1

Телефон: +359 87 9906 222

Facebook: mekitsaplovdiv

Instagram: mekitsa_plovdiv

UTRO

Със светлина през прозорците, хубаво кафе и меню, което дава достатъчно причини да останете за още един разговор, в UTRO късната закуска постепенно се превръща в приятно преживяване.

Предложенията им са отлично балансирани между познати brunch класики и ястия с характер. Можете да започнете с AVO+ – авокадо тост с пушена сьомга или бекон и две яйца, да изберете яйца Бенедикт с пушена сьомга или бекон, а за нещо по-различно да опитате „Пикантен изгрев“ – ароматна шакшука с домати, чушки, лук, чесън и яйца.

Има още пухкава овесена закуска, домашна баница с кисело мляко, палачинки и тостове, сред които и хайверен тост със скрамбъл яйца и пастървов хайвер.

Ако трябва да изберем с няколко думи какво е UTRO, бихме казали: място за бавен старт. Такъв, при който няма значение дали сте дошли за закуска, brunch или просто за хубаво кафе – важното е да не се налага да поглеждате часовника веднага.

Пловдив

ул. Константин Стоилов 14

Телефон: 089 777 3772

Facebook: UTRO by Mayriges

Instagram: utro.brunch.club

Dealicious Coffee & Food

Завършваме селекцията си с още едно квартално бижу. Dealicious Coffee & Food е място, което показва как brunch-ът постепенно се превърна в част от градския ритъм на Пловдив.

Менюто непрекъснато се променя и често изненадва с идеи, вдъхновени от различни краища на света. Международните вкусове обаче винаги получават свой собствен прочит, пречупен през пловдивската любов към добрата храна. Сред любимите предложения са цветните brunch чинии, авокадо тостовете, домашните бейгъли, сандвичите и дори мекичките – доказателство, че традицията и модерната кухня спокойно могат да съществуват в една и съща чиния.

Към всичко това идва и specialty кафе от внимателно подбрани сортове, изпечени на място. А атмосферата е от онези, които те карат да останеш за още едно кафе и още няколко минути разговор.

Може би именно това е тяхното „густо“, когато храната е добра, компанията е приятна, кафето е точно както трябва, а сутринта няма причина да приключва набързо.

Пловдив

ул. Асен Христофоров 1

Телефон: 089 988 0660

Facebook: Dealicious Coffee & Food

Instagram: dealicious.plovdiv