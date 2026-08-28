Производители от Раковски, Ягодово и Трилистник разказват как близостта до логистичния център в Стряма променя бизнеса им

Сутринта доматите още са в оранжериите край Раковски. Берат се, сортират се, подготвят се за път и няколко часа по-късно вече са в камион. Около 14 часа той пристига в логистичния център в Стряма. Оттам започва второто пътуване – към магазини на стотици километри от Пловдив.

Докато денят за производителя приключва на полето, неговата продукция продължава към другия край на България. На следващата сутрин доматите могат да бъдат на щандовете както в Петрич, така и в Силистра.

Това е ежедневието зад една на пръв поглед проста задача – българската продукция да стигне свежа до магазина.

Един склад, много български стопанства

Централният склад на Kaufland в село Стряма се намира в един от най-силните земеделски райони на страната. Близостта му до производителите край Пловдив съкращава първото и особено важно за пресните продукти разстояние – това от полето до склада.

За Стоян Берберов от Раковски ( бел. ред.: виж снимката на корицата) това означава, че сутрешната работа в оранжерията може да продължи с доставка още същия ден.

При плодовете и зеленчуците часовете имат значение. Колкото по-малко време минава между брането и магазина, толкова по-лесно продукцията запазва качеството си.

На няколко километра от Стряма, в Трилистник, е стопанството на Христо Кумчев. Оттам всеки ден към склада пътуват салати и различни зеленчуци – продукти, при които свежестта и хрупкавостта зависят буквално от времето.

„Ние се намираме близо до склада на Kaufland. Това ни помага готовата продукция да стига много бързо до него и оттам до магазините. Откакто работим с Kaufland, оборотът на фирмата е скочил 30 пъти за тези 20 години“, разказва Кумчев.

При подправките свежестта се измерва в часове

В Ягодово работи семейството на Ангел Димитров – един от доставчиците на пресни подправки. Магданозът, копърът и ментата се берат и подготвят почти изцяло на ръка.

Тук времето е още по-критично. Набраната сутрин продукция може да бъде в логистичния център още същия ден, а след това да потегли към магазините.

„С Kaufland работим супер! Дори когато имаме повече продукция от тази, за която сме се разбрали, те я взимат“, казва Димитров.

В Раковски е и стопанството на Георги Тошев, откъдето към магазините тръгват патладжани и тиквички. За него обаче важна е не само близостта, а възможността да планира производството си.

„Аз си планирам какви площи да засадя, съответно така, че да задоволя нуждите им. От друга страна, Kaufland пък могат да разчитат на мен, че ще произведа тази продукция и те ще получат качествена продукция, която ще изложат в магазините си“, обяснява Тошев.

И определя партньорството с една дума – коректност.

Когато пазарът вече не е само съседният град

Стряма обаче е важна не само за земеделците от района на Пловдив. Централизираната логистика позволява и на производители от далечни части на страната да достигат до национален пазар.

Такъв е примерът на Деница Иванова и стопанството „Ди Бери“ край Попово. Фермата започва с около 30 декара, а постепенно се разраства до стотици декари с малини, къпини, ягоди и боровинки.

При меките плодове транспортът и съхранението са особено чувствителни. Вместо производителят да организира отделни доставки до десетки магазини в различни градове, продукцията пътува до един логистичен център, откъдето се разпределя нататък.

„Ние всеки ден караме стока към склада на веригата и оттам – само няколко часа по-късно нашата продукция е в магазините в цялата страна. Това ни даде огромната възможност да растем и да се развиваме“, казва Иванова.

Така за един производител от Попово пазарът вече не е само районът около стопанството. А за фермера от Раковски разстоянието до Петрич или Силистра не означава задължително още един камион, още един маршрут и още един разход.

Пътят на една щайга започва много преди магазина

Рано сутринта – бране. Следват сортиране, подготовка и товарене. В ранния следобед камионите започват да пристигат в Стряма. Там продукцията преминава през приемане и контрол, след което се разпределя по направления.

Вечерта камионите потеглят отново.

И някъде по това време производителят вече е приключил работата си на полето.

А продукцията, която сутринта е била в оранжерия край Раковски, в градините на Трилистник или в стопанство край Попово, продължава пътя си към магазин в другия край на България.

Това е невидимата част от пътя на българската храна – и мястото, където близостта до Пловдив се превръща в достъп до национален пазар.