НБ „Иван Вазов“ представя изложбата „Евдемония“

НБ „Иван Вазов“ кани пловдивчани и гостите на града на изложбата „Евдемония“ на Ганиме Джюмез. Картините могат да бъдат видяни от 15 август. Част от приходите от тази изложба ще бъдат дарени на Библиотеката.

Ето какво разказва художничката за себе си и изложбата:

„Скъпи гости и любители на изкуството, драги пловдивчани,

Моят път започна от красивото и китно Хасково, премина през прекрасния Истанбул и ме отведе до мултинационалния университетски град Оксфорд. По образование съм математик, завършила съм „Математика“ в София и Турция, а след това – „Бизнес администрация“ в Истанбул.

Рисуването навлезе в живота ми през 2020 г., по време на изолацията заради COVID-19 в Англия, и бързо се превърна в голямо удоволствие. Творя почти всеки ден и вече имам близо 1000 картини. Щастлива съм, когато произведенията ми предизвикват усмивки и докосват сърцата на хората. Благодарна съм, че чрез изкуството си мога да подкрепям благотворителни каузи.

В Instagram публикувам свои творби – акрилни платна с богата цветова гама. За мен изкуството е начин да изразя себе си и своите настроения. Както казва мислителят Томас Мъртън: „Изкуството ни позволява да намерим себе си и в същото време да се загубим.“

Обичам различните жанрове на изкуството – посещавам концерти, театри, музеи и изложби в България, Турция и Англия.

Първата ми изложба беше в Разград под надслов „Поглед към бъдещето“ (август 2021). Втората – „Емоционално отражение“ – представих през август 2022. След това последваха изложби в България, Ню Йорк (февруари 2023) и Оксфорд (септември 2023). Сега имам честта да ви представя в Пловдив своята нова експозиция „Усъвършенстване“, която събира моите най-съкровени емоционални устреми към съвършенство.

Част от приходите от тази изложба ще даря на Библиотеката в Пловдив. Изложбата е открита за всички граждани и гости на града.

Очаквам с нетърпение да чуя вашите впечатления, да създам нови приятелства и да споделим заедно красиви емоции от това събитие.

Ганиме Джюмез“