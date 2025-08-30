„Въпреки че ще трябва да изчакаме още малко, преди да видим тези монети в обращение, тези снимки дават поглед към красивите национални символи на евромонетите, избрани от БНБ„

30 август е денят, в който преди 24 години Европейската централна банка разкрива как ще изглежда единната европейска валута. Това се случва на тържествена церемония във Франкфурт, на която тогавашният председател на ЕЦБ Вим Дуйзенберг представя официално визията на първите евробанкноти.

Събитието се превръща в център на медийното внимание, тъй като до онзи момент защитните елементи на банкнотите са пазени в строга тайна. Над 500 журналисти присъстват на пресконференцията, а десетки телевизионни станции предават на живо от сградата на операта във Франкфурт. Две снимки обикалят света: Вим Дуйзенберг държи „звезда“ от банкноти и Eurotower (тогавашната сграда на ЕЦБ) е покрит с гигантски транспарант.

Четири месеца по-късно – на 1 януари 2002 г., първите евробанкноти и монети влизат в обращение в 12 държави от ЕС. С днешна дата в обращение са над 29 милиарда евробанкноти, а общо 20 страни членки вече са част от еврозоната. На 1 януари 2026 г. България ще стане 21-вата държава членка на ЕС, която ще приеме единната европейска валута.

По повод годишнината днес председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард показа българските евромонети. Те са с номинал 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента, но ще се казват стотинки, се обяснява в публикации в профила ѝ във Фейсбук и Инстаграм страницата на ЕЦБ. От институцията пишат, че появата и дизайнът на евромонетите са „вълнуващи новини“ за еврозоната.

„Въпреки че ще трябва да изчакаме още малко, преди да видим тези монети в обращение, тези снимки дават поглед към красивите национални символи на евромонетите, избрани от Българската народна банка. Дизайнът поддържа приемственост със сегашните монети на България и съдържа символи, които са дълбоко вкоренени в наследството на страната и се ценят от нейния народ. 🎉 Нека празнуваме с нашите български приятели!“ – се казва в поста.