Двама български граждани са евакуирани от Иран

Двама български граждани са били евакуирани от Иран успешно, съобщиха от Министерството на външните работи.

Сънародниците ни са преминали иранско-азербайджанската граница с помощта на служители от българското посолството в Техеран.

Предишната нощ 89 български граждани, евакуирани от Израел, пристигнаха в България с полет от Египет.

Българи напуснаха еврейската държава и със съдействието на гръцките власти.