CBD и здравето защо съставът и лабораторният контрол имат значение

Продуктите с канабидиол (CBD) се предлагат в различни концентрации, формули и ценови категории. За потребителя това често прави избора труден, защото две CBD масла могат да изглеждат почти еднакво на пръв поглед, но да се различават значително по състав, произход и степен на контрол върху производството.

Затова при оценката на качеството е по-разумно да се гледа отвъд дизайна на опаковката и рекламните определения. Сред най-проверимите показатели са видът на екстракта, ясно посоченото количество CBD, използваното носещо масло, произходът и наличието на лабораторен анализ.

Етикетът е първото място, от което може да се получи информация за един CBD продукт. Добрата практика е върху него ясно да бъдат посочени общото количество канабидиол, концентрацията, съставките, производителят, партидният номер и срокът на годност.

Важно е да се прави разлика между количество CBD в милиграми и процентна концентрация. Например продукт с по-голям флакон невинаги съдържа повече канабидиол от по-малък продукт с по-висока концентрация.

Добре описаният състав позволява различните масла да бъдат сравнявани на база конкретни характеристики, а не само според цена или маркетингово представяне.

Друго важно разграничение е видът на използвания CBD екстракт.

При маслата с пълен спектър се запазват различни естествено присъстващи в конопа съединения и канабиноиди. При широкия спектър също могат да присъстват множество растителни компоненти, но THC обичайно е отстранен или редуциран до много ниски нива. CBD изолатът представлява по-пречистена форма на канабидиол.

Нито една от тези категории сама по себе си не е гаранция за качество. По-важно е заявеният състав действително да отговаря на съдържанието на продукта и тази информация да може да бъде проверена.

Лабораторното тестване позволява част от информацията върху етикета да бъде сравнена с реално измерени стойности. Анализът може да покаже количеството CBD и други канабиноиди в конкретната проба, както и допълнителни показатели в зависимост от обхвата на изследването.

При лабораторно тествано масло от канабис най-голяма стойност има анализът, когато е свързан с конкретната производствена партида. Така потребителят може да сравни написаното върху етикета с резултатите за продукта, който действително е произведен и пуснат на пазара.

Самото твърдение „лабораторно тествано“ е по-информативно, когато към него има достъпен документ с конкретни резултати.

Certificate of Analysis (COA), или сертификат за анализ, представлява документ с резултатите от лабораторно изследване на конкретна проба.

В него могат да бъдат посочени концентрациите на отделните канабиноиди, датата на анализа, идентификаторът на пробата и лабораторията, извършила изследването. При по-широк лабораторен контрол могат да бъдат включени и допълнителни показатели.

Особено полезна е възможността COA да бъде съпоставен с партидния номер върху продукта. Това създава реална проследимост между опаковката, производителя и лабораторния резултат.

Качеството на CBD маслото не зависи единствено от количеството канабидиол. Значение имат суровината, технологията на екстракция и останалите съставки.

Един от използваните методи е CO₂ екстракцията, при която активните съединения се извличат от растителния материал при контролирани условия. След това CBD екстрактът обичайно се комбинира с носещо масло – например MCT, зехтин или масло от конопено семе.

При сравнение между продукти е полезно тези компоненти да бъдат ясно описани, особено когато се използват допълнителни растителни екстракти или терпени.

Когато производителят предоставя информация за произхода, производството и лабораторния контрол, потребителят разполага с повече проверими данни.

Pharmpedia например поставя акцент върху лабораторно тествани CBD масла, сертификати за анализ и проследим произход на предлаганите продукти.

Подобна прозрачност е по-смислен показател от определения като „премиум“, „най-добро“ или „висок клас“, когато зад тях няма конкретна информация.

В крайна сметка качеството на едно CBD масло може да бъде оценявано най-добре чрез съчетанието между ясен състав, проследим произход, конкретна партида и проверим лабораторен анализ. Именно тези характеристики позволяват различните продукти да бъдат сравнявани на база реални данни, а не единствено според начина, по който са представени.