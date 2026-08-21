Подлез „Тримонциум“ може да се превърне в арт и туристическо пространство

Дълбока промяна се планира за подлез „Тримонциум“, който Община Пловдив иска да превърне от място, през което хората просто преминават, в част от културната и туристическата среда на града. За целта е обявен международен конкурс за идеен проект, който трябва да даде нов облик както на подземното пространство, така и на зоната около него.

Повече изкуство, по-малко магазини

Заданието предвижда в подлеза да бъдат ограничени част от търговските площи и на тяхно място да се създадат арт пространства, туристически информационен център и зони за културни и образователни събития. Проектът трябва да включва и места за отдих.

Концепцията трябва да обхване както подземното, така и надземното пространство около подлеза.

„Тримонциум“ се намира в непосредствена близост до източната и южната част на Античния форум на Филипопол. По думите на зам.-кмета по култура Пламен Панов заради предстоящото експониране на археологията в района още в началото на годината е проучено каква промяна е необходима на подлеза.

Археологията да стане част от пространството

Един от акцентите в конкурса е по-доброто представяне на археологическото наследство. В самия подлез има разкрити структури, сред които крепостни стени, но към момента липсва достатъчно информация за тях.

Арх. Димитър Балджиев, който е изготвил конкурсното задание, отбелязва, че през пространството ежедневно преминават много хора, но то не ги задържа. Сред проблемите са още лошото състояние на част от търговските обекти и липсата на подходяща достъпна среда.

Затова от участниците се очаква да предложат решения за по-добра ориентация, интегриране на археологията и създаване на по-приветлива градска среда.

Достъпност и материали

Конкурсът поставя специален акцент върху достъпността за хора с увреждания и родители с детски колички. Проектите трябва да предвидят и използването на дълготрайни и лесни за поддръжка материали.

Всички предложения ще трябва да бъдат съобразени с изискванията за опазване на културното наследство, като всяка бъдеща намеса ще подлежи на съгласуване с Националния институт за недвижимо културно наследство.

15 000 евро за победителя

Конкурсът е едноетапен и анонимен. В него могат да участват мултидисциплинарни екипи, като в състава им трябва да има поне един архитект с пълна проектантска правоспособност.

Наградният фонд е общо 28 000 евро – 15 000 евро за първо място, 8000 евро за второ и 5000 евро за трето.

Проектите трябва да бъдат представени до 21 октомври, а победителите се очаква да бъдат обявени на 9 ноември.

Първата награда дава възможност на спечелилия екип да бъде поканен да разработи технически и работен проект за преобразяването на подлеза.

Снимка:БТА/БНР