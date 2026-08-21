Обвиненият за отравянето на лешоядите остава в ареста

36-годишният мъж, задържан във връзка с отравянето на осем защитени птици в района под връх Ботев, вече е привлечен като обвиняем и е оставен в ареста за срок до 72 часа. Това съобщиха от Окръжна прокуратура – Пловдив.

Както „Под тепето“ писа по-рано днес, при разследването са открити доказателства, свързващи мъжа с отравянето на птиците, а по данни на полицията той е направил самопризнания.

Случаят е от местността „Шипченска мандра“ в землището на Калофер. На 18 и 19 август служители на Национален парк „Централен Балкан“ подали сигнали за намерени мъртви лешояди. Равносметката е осем загинали птици, сред които черни, белоглави и брадати лешояди.

При проверката е открит и труп на говедо, в който е имало отровна примамка. По данни на прокуратурата именно от нея са се хранили лешоядите.

Разследват отравянето на осем защитени лешояда

36-годишният мъж е обвинен за противозаконно унищожаване на екземпляри от защитен вид по чл. 278д от Наказателния кодекс.

Той е задържан с постановление на наблюдаващия прокурор за срок до 72 часа. Днес прокуратурата предстои да внесе в съда искане за постоянна мярка „задържане под стража“.

Снимка: Министерство на околната среда и водите