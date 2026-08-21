Кметът подписа искането за оценка на Епископската базилика пред ЮНЕСКО

Пловдив започва поредния етап от процедурата за включване на Епископската базилика и мозайките в Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Кметът на града е подписал необходимото искане за предварителна оценка, което предстои да бъде внесено от Министерството на културата в ЮНЕСКО.

Документите трябва да бъдат изпратени до 15 септември. Предварителната оценка е сред първите стъпки в процеса и има за цел да покаже дали обектът отговаря на изискванията за потенциална универсална стойност.

В рамките на оценката ще бъдат разгледани както културно-историческите качества на базиликата и мозайките, така и начинът, по който обектът се управлява и опазва.

Процедурата по кандидатстването продължава вече най-малко три години. При положителна предварителна оценка Пловдив ще може да премине към следващите етапи, сред които разработването на план за опазване и управление на обекта.