Какво да правим в Пловдив (21.08– 27.08)
Нашата кауза това лято: Епископската базилика по пътя към ЮНЕСКО
Ако има място в Пловдив, което заслужава да бъде видяно поне веднъж, това безспорно е Епископската базилика. Един от символите на града днес е и на прага на нещо още по-голямо, а именно – кандидатурата за включване в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.
Епископската базилика е най-голямата раннохристиянска базилика у нас и дом на едни
от най-впечатляващите мозайки в Европа. В момента тя е в процес на подготовка на
кандидатурата си за включване в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО и е
сред най-сериозните претенденти за това престижно признание.
През юли и август всички желаещи могат да подкрепят този процес по един лесен начин – като върнат пластмасови бутилки или кенове в автоматите на Lidl и изберат опцията за дарение.
Една бутилка. Една стъпка по-близо до ЮНЕСКО.
21 aвгуст
Оставам за малко
Какво става, когато една жена се връща след тригодишно отсъствие? Един мъж се опитва да запази спокойствието и реда, а дъщеря им избира своето „сега“?
„Оставам за малко“ е комедийно-драматична пиеса за неизказаните думи, страхове и непредвидима нежност. Между разминавания и смешни ситуации, героите разбират, че прошката е най-смелият жест, а „за малко“ е всичко, от което имаш нужда, за да продължиш.
Лятно кино Орфей
21:00 часа
Swing & Friends: Bunardzhika Edition
На 21 август организираме соушъл на открито. Ще се радваме да посрещнем приятелите ни от София, Oh Lindy!
Фонтанът на езерото с мечката на Бунарджика
20:30 часа
Friday Night with Vassil Ivanov@Bally Club
Този Петък, зад пулта застава Vasil Ivanov. Пригответе се за правилната доза бийтове и високи честоти. Очаква ви атмосфера, която не ви оставя да стоите на едно място.
Bally Club
21:00 часа
Виктор live
Нищо няма да пишем защото се знаем
Art Club Nylon
23:00 часа
22 август
PB Summer Pool Party
Тази събота сме решили със замах да преборим пловдивската жега.
Приготвили сме разхладителни процедури за всички, така че си носете водните пистолети. Има с какво да ги напълним!
Всичко останало – в чашите
Prison Break Beer Bar and Shop
14:00 часа
OPERA OPEN 2026: ИСУС ХРИСТОС СУПЕРЗВЕЗДА / JESUS CHRIST SUPERSTAR
Мюзикъл от Андрю Уоид Уебър и Тим Райс
Режисьор – Веселка Кунчева
Диригент – Константин Добройков
Художник – Мариета Голомехова
Хореограф – Явор Кунчев
Асистент-режисьор – Тодорка Митковска
Концертмайстор – Кармен Телфеян
ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА И ИЗПЪЛНИТЕЛИ
Исус Христос – Николай Воденичаров
Юда Искариотски – Владимир Михайлов
Мария Магдалена – Керана
Пилат Понтийски – Цвети Пеняшки
Каяфа – Владимир Ников
Анна – Константин Кацаров
Петър – Август Методиев
Симон Зилот – Марк Фаулър
Цар Ирод – Евгений Арабаджиев
Свещеници – Владимир Василев, Николай Бачев
Хор, Балет и Оркестър на Опера Пловдив
Античен театър
20:30 часа
Jivko Bratanov Group
Китарата и пианото не са най-лесните за съчетаване инструменти в джаза, но пьк дават безкрайни възможности за взаимодействие и когато успеят да се напаснат е велико! Пианистьт Живко Братанов и младият китарист Борис Гроздев от известно време работят в тази насока и ще представят програма включваща и някои по-модерно звучащи стандарти. На ударните ще помага Ясен Димитров.
Живко Братанов – пиано
Борис Гроздев – китара
Ясен Димитров – ударни
Джаз клуб В джаза
21:00 часа
ALX.CUE@Bally Club
Едно добре познато име ще вдигне енергията високо и ще я задържи цяла нощ. @alx.cue е синоним за добро прекарване и позитивни вибрации. Вече знаете къде да го намерите!
Bally Club
21:00 часа
Останалите събития може да проследите в дигиталния гид под тепетата Lost in Plovdiv.
Снимка на корицата: Димитра Лефтерова