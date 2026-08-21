Какво да правим в Пловдив (21.08– 27.08)

Нашата кауза това лято: Епископската базилика по пътя към ЮНЕСКО

Ако има място в Пловдив, което заслужава да бъде видяно поне веднъж, това безспорно е Епископската базилика. Един от символите на града днес е и на прага на нещо още по-голямо, а именно – кандидатурата за включване в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

Епископската базилика е най-голямата раннохристиянска базилика у нас и дом на едни

от най-впечатляващите мозайки в Европа. В момента тя е в процес на подготовка на

кандидатурата си за включване в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО и е

сред най-сериозните претенденти за това престижно признание.

През юли и август всички желаещи могат да подкрепят този процес по един лесен начин – като върнат пластмасови бутилки или кенове в автоматите на Lidl и изберат опцията за дарение.

Една бутилка. Една стъпка по-близо до ЮНЕСКО.

21 aвгуст

Оставам за малко

Какво става, когато една жена се връща след тригодишно отсъствие? Един мъж се опитва да запази спокойствието и реда, а дъщеря им избира своето „сега“?

„Оставам за малко“ е комедийно-драматична пиеса за неизказаните думи, страхове и непредвидима нежност. Между разминавания и смешни ситуации, героите разбират, че прошката е най-смелият жест, а „за малко“ е всичко, от което имаш нужда, за да продължиш.

Лятно кино Орфей

21:00 часа

Swing & Friends: Bunardzhika Edition

На 21 август организираме соушъл на открито. Ще се радваме да посрещнем приятелите ни от София, Oh Lindy!

Фонтанът на езерото с мечката на Бунарджика

20:30 часа

Friday Night with Vassil Ivanov@Bally Club

Този Петък, зад пулта застава Vasil Ivanov. Пригответе се за правилната доза бийтове и високи честоти. Очаква ви атмосфера, която не ви оставя да стоите на едно място.

Bally Club

21:00 часа

Виктор live

Нищо няма да пишем защото се знаем

Art Club Nylon

23:00 часа

22 август

PB Summer Pool Party

Тази събота сме решили със замах да преборим пловдивската жега.

Приготвили сме разхладителни процедури за всички, така че си носете водните пистолети. Има с какво да ги напълним!

Всичко останало – в чашите

Prison Break Beer Bar and Shop

14:00 часа

OPERA OPEN 2026: ИСУС ХРИСТОС СУПЕРЗВЕЗДА / JESUS CHRIST SUPERSTAR

Мюзикъл от Андрю Уоид Уебър и Тим Райс

Режисьор – Веселка Кунчева

Диригент – Константин Добройков

Художник – Мариета Голомехова

Хореограф – Явор Кунчев

Асистент-режисьор – Тодорка Митковска

Концертмайстор – Кармен Телфеян

ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА И ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Исус Христос – Николай Воденичаров

Юда Искариотски – Владимир Михайлов

Мария Магдалена – Керана

Пилат Понтийски – Цвети Пеняшки

Каяфа – Владимир Ников

Анна – Константин Кацаров

Петър – Август Методиев

Симон Зилот – Марк Фаулър

Цар Ирод – Евгений Арабаджиев

Свещеници – Владимир Василев, Николай Бачев

Хор, Балет и Оркестър на Опера Пловдив

Античен театър

20:30 часа

Jivko Bratanov Group

Китарата и пианото не са най-лесните за съчетаване инструменти в джаза, но пьк дават безкрайни възможности за взаимодействие и когато успеят да се напаснат е велико! Пианистьт Живко Братанов и младият китарист Борис Гроздев от известно време работят в тази насока и ще представят програма включваща и някои по-модерно звучащи стандарти. На ударните ще помага Ясен Димитров.

Живко Братанов – пиано

Борис Гроздев – китара

Ясен Димитров – ударни

Джаз клуб В джаза

21:00 часа

ALX.CUE@Bally Club

Едно добре познато име ще вдигне енергията високо и ще я задържи цяла нощ. @alx.cue е синоним за добро прекарване и позитивни вибрации. Вече знаете къде да го намерите!

Bally Club

21:00 часа

Останалите събития може да проследите в дигиталния гид под тепетата Lost in Plovdiv.

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова